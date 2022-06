Cotignola, al parco Pertini una serata per imparare a utilizzare lo Spid

Mercoledì 29 giugno alle 20.30 nella sala polivalente del parco Pertini di Cotignola si tiene una serata divulgativa sullo Spid, il Sistema pubblico di identità digitale: cos’è, a cosa serve, come registrarsi e come utilizzarlo. La serata è aperta a tutti ed è pensata in particolare per chi non usa abitualmente gli strumenti informatici.

Intervengono Marco Mondini, responsabile Settore Innovazione tecnologica dell’Unione del Comuni della Bassa Romagna; Daniela Foralosso e Stefano Seganti dell’Urp del Comune di Cotignola. L’incontro è organizzato dal Comune di Cotignola in collaborazione con le organizzazioni sindacali Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uil Pensioni di Ravenna.