Cotignola, al via i laboratori di robotica, elettronica e stampa 3D per ragazzi

Sono in partenza due innovativi corsi per ragazzi, che si terranno a partire da lunedì 6 febbraio al Fablab della Bassa Romagna "Maker Station", a Cotignola in viale Vassura 16/F (ex stazione ferroviaria). Il laboratorio di robotica per ragazzi dai 9 ai 12 anni, è in programma il lunedì dalle 16.45 alle 17.45. Si imparerà a programmare con i robot Alpha 1s, m-Bot e Codey Rocky. Il laboratorio sperimentale di elettronica e stampa 3D, per ragazzi dai 13 ai 16 anni, è in programma il lunedì dalle 17.45 alle 18.45. Si impareranno le basi del disegno, della stampa 3D e dell’elettronica con la scheda Arduino, mediante la costruzione di un ondoscopio, sperimentando le leggi della fisica delle onde.

I laboratori, che hanno ottenuto il patrocinio del Comune di Cotignola e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, prevedono otto incontri ciascuno. Il costo dei laboratori è di 50 euro (30 euro per i residenti del Comune di Cotignola). I docenti - volontari - sono Enzo Cortesi ed Etela Manaresi. È possibile iscriversi presso il Fablab il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 oppure tramite la mail etmanaresi@gmail.com. Per informazioni consultare la pagina Facebook "Maker Station - FabLab Bassa Romagna".