Cotignola: aperte le iscrizioni ai corsi per adulti della Scuola arti e mestieri

Sono aperte le iscrizioni ai corsi per adulti della Scuola arti e mestieri di Cotignola, tenuti dalle docenti Pamela Casadio e Alice Iaquinta, presso la sede in via Cairoli 6, in orario serale nel periodo da novembre a maggio.

Il primo laboratorio, Bandiere celesti, avrà inizio il 6 novembre e si svolgerà per sei lunedì dalle 19 alle 20.30. Il tema da sviluppare è la bandiera nella storia e la sua rappresentazione nella storia dell’arte. Un laboratorio di cucito e stampa, che giocherà a riprodurre piccole bandiere.

Il secondo laboratorio, La fabbrica della cartapesta, inizierà il 9 gennaio e si svolgerà per nove martedì dalle 19 alle 20.30. È un laboratorio gratuito di maschere finalizzato alla parata per la festa della Segavecchia.

Il terzo e ultimo laboratorio, Una foresta di simboli, si svolgerà per sei martedì sera dalle 19 alle 20.30, a partire dal 2 aprile; un viaggio illustrato tra simboli e archetipi di varie culture: dai motivi ricorrenti agli stili per creare una grammatica personale di immagini ideali tradotte in forma grafico-pittorica.

La quota di partecipazione per Bandiere celesti e Una foresta di simboli è di 28,75 euro a persona. La tariffa è ridotta del 10% per i genitori dei figli frequentanti i corsi pomeridiani della Scuola arti e mestieri. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online (le istruzioni sono disponibili nella pagina nel sito del Museo Varoli www.museovaroli.it).

Per ulteriori informazioni contattare la Scuola arti e mestieri allo 0545 908812, mail postaselvatica@gmail.com, Facebook e Instagram «Scuola arti e mestieri Cotignola».