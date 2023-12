Cotignola approva il bilancio di previsione: priorità alle nuove scuole del territorio

Nella seduta di mercoledì il Consiglio comunale di Cotignola ha approvato il Documento unico di programmazione (Dup) e il Bilancio di previsione 2024-2026. Nel triennio sono previsti oltre 7 milioni di euro di investimenti, di cui circa 3,5 nel 2024. Priorità al rinnovamento e alla manutenzione dell'edilizia scolastica, con tre progetti per un totale di circa 5,3 milioni di euro; si tratta della realizzazione nuova scuola primaria "Giosuè Carducci" di Barbiano (1,4 milioni di euro, di cui 295mila euro finanziati grazie al Pnrr), il nuovo asilo nido comunale di Cotignola (2,2 milioni di euro interamente finanziati dal Pnrr), il miglioramento sismico della scuola primaria "Angeli del Senio" di Cotignola (1,5 milioni di euro di cui 766mila col Pnrr).

Ulteriori interventi riguardano l'ampliamento degli spazi del centro polivalente al parco Pertini (320mila euro), la manutenzione straordinaria di viale Vassura (250mila euro), la realizzazione di un parco urbano attrezzato al posto del campo sportivo "Giannetto Vassura" (le attività del calcio si concentreranno tutte allo stadio Dalmonte). Per la manutenzione delle strade saranno investiti circa 180mila euro (95mila per la manutenzione straordinaria delle strade urbane e 85mila euro per le strade bianche). Sempre nel 2024 sarà ultimato l'allestimento di Casa Varoli, con gli ultimi interventi che riguardano il porticato della biblioteca e l'illuminazione del giardino. Restano invariate le aliquote Imu, Irpef, il canone unico e i servizi a domanda individuale (attività extrascolastiche, impianti sportivi e uso delle sale comunali).

"Negli ultimi anni abbiamo cercato di adeguare gli indirizzi di amministrazione alle opportunità che si sono presentate - commenta il sindaco Luca Piovaccari -. Tra queste spiccano sicuramente i bandi realizzati con il Pnrr, che ci hanno dato l'occasione di mettere mano a importanti investimenti altrimenti non realizzabili, come il rifacimento integrale di due edifici scolastici che risultavano obsoleti. Questi interventi non erano ovviamente previsti a inizio mandato, ma ci è sembrato opportuno e doveroso rivedere la nostra programmazione in funzione di queste opportunità. Crediamo che investire nella scuola, così come nella cultura, sia la base per costruire una società coesa e creare benessere diffuso. Avere scuole moderne ed efficienti rappresenta anche un elemento decisivo per rendere attrattiva la nostra città; tanti giovani coppie infatti scelgono di vivere a Cotignola proprio l'offerta culturale e scolastica di qualità che trovano".

"Nonostante la pesante inflazione che ci ha colpiti negli ultimi anni - continua il primo cittadino - siamo riusciti a mantenere pressoché invariate le tariffe dei servizi, o comunque limitandoci ad adeguamenti ben inferiori ai tassi inflazionistici. Questo grazie a una programmazione sempre attenta alle effettive capacità di spesa dell'ente, che ci ha consentito di contenere l'indebitamento, in calo costante da diversi anni. Alla prossima amministrazione lasciamo in eredità un bilancio in salute e una programmazione di investimenti in grado di incidere sensibilmente sulla qualità della vita della nostra comunità".