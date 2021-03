Cotignola, cambia la viabilità per il cantiere di Casa Varoli

Lunedì 29 marzo avranno inizio i lavori di ampliamento e riqualificazione degli spazi museali di Casa Varoli, nell’ambito del progetto “Dalla culla degli Sforza ai quattro Giusti cotignolesi”.

Il cantiere durerà circa nove mesi e comporterà la chiusura al traffico veicolare di via Cairoli dall’incrocio con corso Sforza fino a via Rossini, garantendo comunque il passaggio ai pedoni e ai cicli condotti a mano.Inoltre, i veicoli provenienti da via Rossini saranno indirizzati verso via Roma, invertendo il senso unico di marcia di via Cairoli nel tratto tra via Rossini e via Roma (prospiciente l’area verde).