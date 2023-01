Cotignola sia da apri pista per l'illuminazione a led. "Sia estesa a tutti i comuni della Bassa Romagna"

Rudi Capucci, coordinatore Fratelli d'Italia Lugo e Bassa Romagna e Riccardo Vicari, responsabile politiche giovanili e Sicurezza Fdi Bassa Romagna, intervengono sul tema della nuova illuminazione a Led di Cotignola. "Abbiamo appreso con piacere che l’amministrazione Cotignolese guidata dal sindaco Piovaccari ha chiuso un accordo/convenzione con Hera luce che prevede la sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con quelli a led.

Le lampade a Led in luogo di quelli tradizionali presentano notevoli e numerosi vantaggi, il primo dei quali è quello dato da un risparmio energetico di circa il 65%. A questo si aggiunge una vita utile delle lampade a led più lunga, anche fino a 100 mila ore di esercizio, da 10 a 20 volte superiore rispetto a una lampada alogena o a fluorescenza. Questo comporta minori costi di manutenzione e un’illuminazione più efficiente".

"Questa è la dimostrazione che il buon senso non ha colore politico - prosegue -. La domanda che ci sorge e come mai un’opportunità importante per la qualità della vita dei cittadini dell’unione dei Comuni della Bassa Romagna non viene condivisa tra tutti i comuni? Vero che i costi possono essere importanti, ma è vero anche che per effetto delle economie di scala l’acquisto di un numero elevato di corpi illuminanti potrebbe rappresentare un vantaggio rispetto quello necessario per un comune di piccole o medie dimensioni. Inoltre, questa potrebbe essere una buona alternativa volta al risparmio rispetto quella discutibile e per noi inaccettabile prassi di spegnimento dell’illuminazione durante le ore notturne, adottata dei comuni della bassa Romagna. Quindi auspichiamo che questa intelligente iniziativa venga condivisa in maniera più larga possibile e speriamo che il buon senso oltre che apolitico diventi anche contagioso".