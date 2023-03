Sabato 11 marzo, alle 15.30, a Cotignola inaugura "Aquae", la nuova opera dell'artista argentino Oscar Dominguez. Il ritrovo è presso l'azienda agricola Savini Vivai, in via Cenacchio 3/d: da lì si partirà per una passeggiata lungo il fiume Senio e il Canale emiliano romagnolo; al rientro visita alle nuove serre di Savini Vivai; alle 17 l'inaugurazione, con presentazione al pubblico dell'opera e a seguire un aperitivo offerto dalla rete d’impresa Cotignola Invita. L'installazione ambientale di Oscar è l'esito della tappa cotignolese della terza edizione del progetto di rete "Prospettive", realizzato con il supporto della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con lo spazio espositivo Adiacenze nei Comuni di Cotignola, Calderara di Reno, Spilamberto e Cento.

Per la realizzazione dell'opera si è scelto di far dialogare una azienda locale, Savini Vivai, che si è saputa evolvere negli anni fino a diventare un grande vivaio specializzato in agrumi, ortaggi e aromatiche e piante da orto, e un artista, Oscar Dominguez, da sempre attento alla materia e ai materiali, e alla loro capacità intrinseca di relazione con i luoghi, che realizza sculture fatte di terra e ceramica, di ferro e legno, e diventano spesso grandi installazioni ambientali, opere site-specific che si inseriscono nel paesaggio, utilizzando e inglobando elementi provenienti dal paesaggio stesso come potature e ramaglie ordinate in intrecci e forme sospese.

Il luogo dove si realizzerà il progetto fa parte di un territorio fortemente legato all’agricoltura, segnato da un elemento molto rilevante geograficamente e paesaggisticamente, rappresentato dall’incrocio tra fiume Senio e il Canale emiliano-romagnolo. Due corsi d’acqua che si incontrano in mezzo a una distesa di campi. Due realtà ben diverse: da una parte la discesa obbligata dell’acqua proveniente dalle colline e dall’altra un'opera realizzata per un bisogno produttivo; comunque, sempre acqua, elemento essenziale per la vita dei campi, per le piante, per i frutti e anche per la fauna selvatica arricchita dalla sua presenza. La congiunzione tra le due è la barca: simbolo di scambi, del desiderio di esplorare, ma anche di quel lavoro silenzioso dell’acqua che con sé porta e trasporta materia organica, semi nascosti nel fango, vita che viaggia e attende silenziosa per germogliare altrove.