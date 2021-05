Cotignola, iniziano i lavori della nuova rotatoria sulla strada provinciale

A Cotignola sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra la strada provinciale Guidana San Lorenzo, corso Sforza e via Corletta. I lavori consentiranno di ottimizzare la viabilità in ingresso al centro abitato di Cotignola per chi viene da Lugo, oltre a migliorare la sicurezza dell'incrocio tra via Guidana San Lorenzo e via Corletta.

Il costo complessivo dell'intervento è di oltre 300mila euro, finanziati interamente dal Comune di Cotignola, e la fine dei lavori è prevista entro il mese di ottobre. Nella rotatoria, che avrà una forma ellittica, sono previsti raccordi protetti con i percorsi ciclopedonali già esistenti e una nuova illuminazione a led costituita da quattro lampioni in prossimità di altrettante aiuole in erba, anch’esse di nuova realizzazione.

Il progetto per la messa in sicurezza della Guidana San Lorenzo sarà successivamente completato dalla riconfigurazione del vicino incrocio con via Guglielmi, per ridurre la velocità (in particolare del traffico proveniente da Lugo) e migliorare la sicurezza ciclopedonale nei punti di raccordo con i percorsi esistenti; nello specifico, sarà diminuito il raggio di curvatura dell'incrocio, introducendo una configurazione a "T" tra le due strade. La viabilità subirà parziali variazioni a seconda delle fasi di avanzamento del cantiere.

“Continuiamo a investire importanti risorse per la messa in sicurezza dei principali snodi viari, nella consapevolezza che queste infrastrutture siano fondamentali anche per migliorare la competitività complessiva del nostro territorio - ha dichiarato il sindaco Luca Piovaccari -. Grazie a questo intervento, in particolare, creeremo finalmente un accesso fluido e sicuro per il traffico proveniente da Lugo, anche a beneficio delle attività commerciali e artigianali insediate nel centro cittadino”.

“Con questo intervento si garantirà un sicuro accesso diretto dalla Guidana San Lorenzo al centro abitato e al parcheggio dell’area commerciale limitrofa, per la circolazione proveniente da sia da Faenza che da Lugo - ha dichiarato il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Pier Luca Baldini -. Introducendo una limitazione strutturale della velocità di percorrenza sulla provinciale in entrambe le direzioni, aumenterà la sicurezza dell’intersezione”.