Cotignola, iniziata la posa della nuova condotta idrica in via Zanzi

Nell’ambito della prossima riqualificazione di via Zanzi a Cotignola, sono iniziati i lavori per la posa della nuova condotta idrica, a cura di Hera. Il tratto di via Zanzi interessato dai lavori è compreso tra via Madonna di Genova e via Canossa; il cantiere durerà circa un mese, meteo permettendo. La circolazione sarà regolata da un semaforo che consentirà il passaggio a senso unico alternato.