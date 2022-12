Uno spazio per ascoltare e raccontare storie: a Cotignola la grande "lanterna dei desideri"

Una grande lanterna dei desideri attirerà sguardi e curiosità a Cotignola, al centro di piazza Vittorio Emanuele II, da venerdì 23 dicembre fino al 7 gennaio. Un luogo di socialità per le festività, in cui chiunque potrà ascoltare storie, ma anche raccontarle, realizzato dal Comune di Cotignola e dall’associazione Primola. La grande botte in resina, prestata alla comunità da Pasquale e Giovanna Ercolani e decorata dall’artista Antonio Catalano, diventerà un’enorme lanterna di paese, per raccogliere idee, racconti, esperienze culturali, musicali e artistiche di chi passerà da lì.

Inoltre, il 5, 6 e 7 gennaio attorno alla lanterna torna il trebbo in piazza, con gli stand delle associazioni: tre giorni di iniziative per grandi e piccoli, musica, nonché prelibatezze invernali e bevande per scaldarsi. L’associazione Primola aspetta proposte per arricchire il programma dei racconti all’interno della lanterna, scrivendo a info@primolacotignola.it oppure chiamando il 366 3734214.