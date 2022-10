Cotignola, torna la raccolta di ferro e oggetti da mercatino per beneficenza

Da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre l’associazione Amici per gli altri (ex ragazzi della parrocchia) di Cotignola organizza nel piazzale di via Dell’Artigiano, nella zona industriale, una raccolta di materiali ferrosi e altri oggetti da mercatino, con finalità benefiche. Il mercatino è aperto con orario continuato dalle 7.30 fino al tramonto.

"Questa iniziativa si svolge da quasi vent’anni, mentre l’associazione è nata nel 2014 - racconta il presidente Matteo Marangoni -. Siamo un gruppo di amici che si dà da fare concretamente per aiutare enti e associazioni del territorio. Negli anni scorsi abbiamo donato denaro e attrezzature ad asili, scuole e associazioni di Cotignola, Barbiano, Bagnara, Solarolo, Lugo e Faenza; abbiamo anche sostenuto la chiesa di San Francesco di Cotignola".

Anche quest’anno il gruppo di Protezione civile di Cotignola aiuterà l’associazione Amici per gli altri nella gestione dell’iniziativa. Non saranno ritirati vestiti e mobili.È possibile portare il materiale direttamente in loco, oppure concordare il ritiro al proprio domicilio, previo accordo telefonico, ai numeri 333 3877539 (Daniele), 339 7589167 (Sauro), 333 3588242 (Matteo, ore pasti).