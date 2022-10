Cotignola, una grande mela cotogna dà il benvenuto in paese

Giovedì è stata installata sulla nuova rotatoria della via Guidana San Lorenzo l'opera d'arte "Cotoniola". Si tratta della raffigurazione di una grande mela cotogna - simbolo della città - realizzata in acciaio corten, che conferisce un elegante effetto ruggine: l'opera, progettata da Tecnicamista Associati e realizzata dagli artigiani del ferro Luciano Leoni e Franco Ballardini di Faenza, è stata scelta dall'Amministrazione comunale per dare il benvenuto in paese a chi percorre la provinciale, una delle principali arterie che attraversano Cotignola.

Il manufatto, del valore di 22mila euro, è stato donato dalla società cooperativa Cofra Arl di Faenza, titolare della gestione del supermercato a marchio Conad ubicato nel centro commerciale "Cotoniola". "Il recente intervento di riqualificazione funzionale e formale del complesso commerciale ubicato nelle immediate vicinanze della rotatoria ha consentito di raggiungere buoni risultati in termini di affezione e fruizione da parte della cittadinanza - riferiscono da Cofra-Conad -, di stimolo a noi per lasciare un segno visibile nel panorama urbano di Cotignola".

"Siamo estremamente grati a Cofra-Conad per aver contribuito al decoro della nostra città con questa importante donazione - ha dichiarato il sindaco Luca Piovaccari -. Un manufatto di pregio che rende immediatamente riconoscibile la rotatoria, conferendole il ruolo di porta del paese. Con l'installazione della 'Cotoniola' si sono completati i lavori che hanno modificato la viabilità in questo tratto della Guidana San Lorenzo, rendendo da un lato più fruibile l'accesso al paese, dall'altro contribuendo a rallentare la velocità di chi percorre la provinciale, aumentandone la sicurezza".