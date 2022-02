Cotignola, una nuova postazione 'inclusiva' per la pesca sportiva: un intervento da 16mila euro

Al laghetto del Parco Pertini è stata recentemente costruita una postazione per la pesca sportiva con caratteristiche inclusive. L’amministrazione comunale, attraverso il Servizio lavori pubblici, prosegue la realizzazione di opere per il superamento delle barriere architettoniche: la pedana infatti consentirà di praticare l’attività anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie.

La pedana ha una dimensioni di circa 10 metri quadrati, è dotata di parapetto in legno e acciaio e di una pavimentazione in legno. Oltre alla realizzazione di questa piattaforma, collocata in adiacenza alla sponda del lago, è stato anche sistemato tutto il terreno che consente l’ingresso nell’area di pesca sportiva fino alla piattaforma, livellandolo secondo le pendenze previste per i disabili e stabilizzandone il fondo per consentirne la percorrenza con le carrozzine. L’intervento è costato complessivamente oltre 16mila euro.

"Da sempre cerchiamo di avere grande attenzione ai temi dell’inclusività e di come rendere fruibili i nostri spazi pubblici alle persone con disabilità – sottolinea il sindaco Luca Piovaccari – Tutte le volte che abbiamo fatto interventi sulla viabilità o sugli edifici pubblici li abbiamo sempre adeguati abbattendo le barriere architettoniche presenti. In questo caso specifico si tratta di un intervento particolarmente prezioso perché consente a persone che hanno difficoltà a muoversi in autonomia di poter frequentare, nella massima sicurezza, uno spazio di socialità e sport. Per il futuro questo permetterà anche a queste persone di poter partecipare ai tornei organizzati dalla società di pesca sportiva “Nino Grilli”, che ha in gestione l’impianto".