Contagi Covid in costante calo: nel ravennate in una settimana meno di mille

I contagi Covid in Romagna continuano a diminuire. Nella settimana dal 12 al 18 settembre sono stati eseguiti 14.043 tamponi registrando 2.277 nuovi casi positivi, con un calo delle nuove positività sia in termini assoluti (-342) che percentuali (16,2% contro il 16,8% della scorsa settimana). Si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid uguale alla settimana precedente e in totale sono ricoverati 98 pazienti, tra questi 2 ricoverati in terapia intensiva.

In provincia di Ravenna si registrano 808 nuovi casi. Al 19 settembre, a livello aziendale, l’adesione alla quarta dose di coloro invitati a vaccinarsi perché vulnerabili e over 60 è pari al 46,5% con variazioni nei diversi ambiti: 53,6 a Forlì, 49% a Ravenna, 49,7% a Cesena e 35,7% a Rimini. Il 52% degli over 80 del ravennate (15.545 su un totale di 29.898 persone) ha ricevuto la quarta dose, mentre per quanto riguarda la fascia di età 60-79 anni il 22,9% dei ravennati (14.249 persone su 62.153) ha ricevuto la quarta dose.