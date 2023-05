Covid, 130 casi nell'ultima settimana nel ravennate. L'Oms: "L'emergenza sanitaria globale è finita"

Il coronavirus non è più un'emergenza globale. L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha infatti rimosso l'allerta sanitaria internazionale per la pandemia di Covid-19, dichiarata il 30 gennaio 2020. Il Comitato tecnico dell'Oms, ha fatto sapere il direttore generale Tedros Ghrebreyesus, "ha raccomandato la fine dello stato di emergenza e io ho accettato l'indicazione".

La decisione è stata ufficializzata dopo la riunione di ieri del comitato di emergenza che ha analizzato l'attuale situazione epidemiologica. "All'inizio della pandemia, fuori dalla Cina c'erano circa 100 casi di Covid-19 e non vi erano morti dichiarati - ha detto Ghebreyesus in conferenza stampa - In tre anni da qual momento il mondo si è capovolto: circa 7 milioni di morti sono stati riportato dall'Oms, ma noi sappiano che la stima è di molte volte maggiore, pari almeno a 20 milioni di morti".

"Questo pomeriggio l'Oms ha annunciato che il Covid-19 non è più emergenza sanitaria globale" scrive in un tweet la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides. Che aggiunge: "Dopo 38 mesi possiamo andare avanti. Ma il Covid-19 non è finito come minaccia per la salute globale. Continuiamo con la sorveglianza, la vaccinazione dei vulnerabili e una maggiore preparazione per il futuro".

Il bollettino settimanale

130 nuovi casi di Coronavirus nel ravennate e nessun decesso nell'ultima settimana. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 2.151.288 casi di positività, 1.484 in più rispetto alla settimana precedente, su un totale di 18.184 tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni, di cui 4.793 molecolari e 13.391 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’8,2%.

Questi i dati relativi alla settimana dal 28 aprile al 4 maggio 2023, aggiornati alle ore 10 di ieri, giovedì 4 maggio, come richiesto dal ministero della Salute. In Emilia-Romagna è possibile continuare a consultare i dati giornalieri relativi all’andamento dell’epidemia grazie al sito messo a punto dalla Regione https://regioneer.it/bollettino-covid, aggiornato ogni giorno alle ore 15.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 18 (invariati rispetto alla settimana precedente). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 506 (-40 rispetto alla settimana precedente, -7,3%). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Reggio Emilia (invariato rispetto alla settimana precedente); 5 a Modena (-1); 4 a Bologna (+1); 2 a Ferrara (-2); 1 a Ravenna (+1); 2 a Cesena (+1); 3 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Piacenza, Parma, Circondario Imolese e Forlì (come nella settimana precedente).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi è di 55,5 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 297 nuovi casi nell’ultima settimana (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 436.134), seguita da Modena (209 su 322.376); poi Parma (184 su 185.547), Reggio Emilia (170 su 246.658), Rimini (155 su 196.137), Ferrara (138 su 160.811) e Ravenna (130 su 204.258); quindi Piacenza (70 su 113.716), Cesena (53 su 119.204) e Forlì (42 su 100.384); infine il Circondario imolese, con 36 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 66.063. I casi attivi, cioè i malati effettivi sono 3.705 (-395). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 3.181 (-355), l’85,8% del totale dei casi attivi.

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 1.865 in più e raggiungono quota 2.128.147. Purtroppo, si registrano 14 decessi: 1 in provincia di Piacenza, 2 in provincia di Modena, 6 in provincia di Bologna, 3 in provincia di Ferrara, 1 in provincia di Rimini, 1 decesso riguarda una persona residente fuori regione. Nessun decesso nella provincia di Parma, Reggio Emilia, Ravenna, Forlì-Cesena e nel Circondario Imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 19.436.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 8 di oggi sono state somministrate complessivamente 11.307.523 dosi; sul totale sono 3.806.327 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,7%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.992.679. Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/. Il prossimo bollettino sarà trasmesso venerdì 12 maggio.