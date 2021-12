Covid: 3 decessi e maglia nera della Romagna per il ravennate

Sono 224, di cui 178 sintomatici, i nuovi positivi al Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in provincia di Ravenna dove si sono registrati anche 3 decessi. Le vittime sono due uomini di 83 e 79 anni, ed una donna di 77 anni. Per quanto concerne i nuovi contagi, si tratta di 109 pazienti di sesso maschile e 115 pazienti di sesso femminile (221 in isolamento domiciliare e 3 ricoveri). Nel dettaglio 76 positivi sono emersi da attività di contact tracing, 128 da tamponi per sintomi e 20 da test privati.

I tamponi eseguiti sono stati 2748. Si possono stimare in circa 45 le guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 39508. Rispetto alla distribuzione sul territorio, si riportano di seguito le residenze dei casi emersi sabato: 4 fuori provincia, 5 Alfonsine, 7 Bagnacavallo, 2 Brisighella, 4 Casola Valsenio, 16 Castel Bolognese, 16 Cervia, 2 Conselice, 5 Cotignola, 36 Faenza, 4 Fusignano, 11 Lugo, 8 Massa Lombarda, 95 Ravenna, 1 Riolo Terme, 1 Russi, 3 Sant’Agata sul Santerno e 4 Solarolo.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 1.733 in più rispetto a venerdì, su un totale di 34.660 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (23.146 tamponi molecolari e 11.514 test antigenici rapidi). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da venerdì è del 5%. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 400 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (289); poi Ravenna (224) e Rimini (171). Quindi Parma (133), Ferrara(118) e Cesena (96). A seguire Forlì (94 casi), Modena (79) e Piacenza (66). Infine il Circondario Imolese con 63 nuovi casi.

Dei nuovi contagiati, 752 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 423 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 497 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di sabato è 38,8 anni. Sugli 752 asintomatici, 396 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 4 con lo screening sierologico, 90 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 8 tramite i test pre-ricovero. Per 254 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 597 in più rispetto a venerdì e raggiungono quota 428.047. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sabato sono 30.673 (+1129). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 29.657 (+1122), il 96,7% del totale dei casi attivi. In Emilia Romagna si contano altri quattro morti: 2 in provincia di Piacenza (entrambi uomini di 83 e 69 anni), uno in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 79 anni) ed uno nel ferrarese (un uomo di 81 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.893. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 88 (come venerdì), 928 quelli negli altri reparti Covid (+7).