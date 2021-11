Covid a scuola, 45 classi in quarantena: Ravennate 'maglia nera' in Romagna

La provincia di Ravenna resta 'maglia nera' in Romagna per il numero di classi scolastiche in quarantena a seguito dei casi di Coronavirus registrati tra studenti e professori. Nell'ultima settimana, infatti - dal 15 al 21 novembre -, il numero di classi finite in quarantena nel Ravennate è salito a 45, contro le 33 nel Forlivese, le 29 del Cesenate e le 42 del Riminese. Nel dettaglio, si tratta di 10 classi di scuola d'infanzia 3-6 anni, 26 classi di scuola primaria, 8 classi di scuola secondaria di primo grado e una classe di scuola secondaria di secondo grado.

Circa un quinto dei contagi di Covid in Emilia-Romagna nel periodo che va da metà settembre ad oggi, in effetti, ha riguardato bimbi degli asili o studenti, come emerge dal report quindicinale della Regione sull'andamento dell'epidemia riferito all'ambito scolastico. In particolare i dati sono relativi a tutti i contagi che, sul territorio regionale, hanno interessato a partire dal 13 settembre 2021, inizio delle scuole, fino al 21 novembre 2021 studenti/alunni di servizi educativi 0-3 anni, scuole per l'infanzia, scuole primarie di I grado, scuole secondarie di I e II grado: sono stati 5.185 i casi tra gli studenti, il 19,1% di quelli complessivi in regione nel periodo considerato (27.216). Poco più di 1.300 casi sono quelli registrati solo nell'ultima settimana (15-21 novembre), con trend in salita a partire da metà ottobre.

Nel Ravennate in particolare, i casi in ambito scolastico sono stati 255 solo nell'ultima settimana (15-21 novembre). Dal 13 al 19 settembre i contagi sono stati 32; dal 20 al 26 61; dal 27 settembre al 3 ottobre 89; dal 4 al 10 84; dall'11 al 17 94; dal 18 al 24 126; dal 25 al 31 81; dal 1 novembre al 7 93; dall'8 al 14 163.

Il report fotografa anche la situazione contagi fra docenti e personale scolastico: complessivamente 617 casi (il 2,3% di quelli regionali). Dal report emerge che il virus a scuola circola soprattutto nelle primarie di primo grado, che nel periodo considerato hanno concentrato praticamente la metà dei contagi fra bimbi e alunni (2.509), una fascia di popolazione che non è ancora vaccinabile. A seguire le scuole secondarie di I grado (1.114 casi), poi le secondarie di II grado (780), i servizi educativi 0-3 anni (642 casi) e le scuole per l'infanzia (140 casi). Tendenza simile anche per i contagi fra docenti e personale scolastico: la maggior parte si concentra nell'ambito delle scuole primarie di primo grado (226 contagi su 617).