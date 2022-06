Contagi in crescita, nel ravennate quasi 3000 in una settimana. L'Ausl: "Continuiamo a usare la mascherina"

Non si arresta la crescita dei contagi Covid in Romagna. Nella settimana dal 20 al 26 giugno si sono registrate 9.231 positività su un totale di 25.519 tamponi. Anche questa settimana si registra un aumento delle nuove positività sia in termini assoluti (+2928) che percentuali (36,2% contro il 31,3 della scorsa settimana). Si registra un tasso di occupazione dei posti letto di pazienti affetti da Covid in aumento rispetto alla scorsa settimana e in totale sono ricoverati 181 pazienti, tra questi 6 sono in terapia intensiva. In provincia di Ravenna si registrano 2803 nuovi casi (la settimana scorsa erano 2062) e sono attualmente presenti 3336 casi attivi.

“I dati di questa settimana - commenta Mattia Altini, direttore Sanitario di Ausl Romagna - registrano un'ulteriore crescita, prevedibile, di casi a cui corrisponde un aumento dei ricoveri nei reparti di degenza ordinaria, ma la percentuale di occupazione dei posti letto a livello aziendale si mantiene ancora lontana dalla soglia di allerta. Omicron 5, anche se meno aggressiva, si sta diffondendo velocemente, complice anche il nostro comportamento che, con il venir meno delle restrizioni, è meno attento. Non dobbiamo allarmarci ma neanche sottovalutare i rischi. La raccomandazione per tutti è di fare attenzione. E’ bene continuare a usare la mascherina, anche se non c’è più l’obbligo, nelle situazioni in cui c’è folla ed è difficile mantenere il distanziamento, e proteggerci con la vaccinazione che resta fondamentale per prevenire le conseguenze più gravi dell’infezione. Mi rivolgo ancora una volta alle persone più fragile e ultraottantenni: fate la quarta dose, non è tardi per vaccinarsi”.