Impennata di contagi, quasi 5000 nel ravennate in una settimana. L'Ausl: "Acceleriamo con la quarta dose"

Non si blocca la crescita di contagi Covid in Romagna. Nella settimana dal 4 al 10 luglio sono stati eseguiti 36.217 tamponi registrando 15.187 nuovi casi positivi. Anche questa settimana si registra un aumento delle nuove positività, sia in termini assoluti (+ 2.290) che percentuali (41,9% contro il 39,5% della scorsa settimana). Si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid in aumento rispetto alla scorsa settimana e in totale sono ricoverati 259 pazienti, tra questi 7 sono ricoverati in terapia intensiva In provincia di Ravenna si registrano 4788 nuovi casi (la settimana scorsa erano 4175) e sono attualmente presenti 5289 casi attivi.

“Il quadro epidemiologico - commenta Mattia Altini, Direttore Sanitario di Ausl Romagna - conferma una costante e ampia diffusione del virus anche nella settimana presa in esame. Questo alto numero di positività si riflette inevitabilmente anche sul versante ospedaliero con un conseguente aumento dell’occupazione dei posti letto covid dedicati, soprattutto nei reparti di degenza ordinaria; molto basso è il coinvolgimento delle terapie intensive e sub intensive. Una situazione che va certamente monitorata con attenzione, ma senza cedere ad allarmismi perchè oggi, grazie alla disponibilità e all’efficacia dei vaccini anti-covid, l’impatto della malattia si è fatto meno severo. Ma dobbiamo sfruttare questo momento e vaccinarci, accelerando ora la copertura con la quarta dose a nuove fasce di popolazione".

Dopo il via libera delle autorità sanitarie nazionali, e su indicazione della Regione Emilia-Romagna, da oggi infatti anche in Romagna sono aperte le prenotazioni per accedere alla somministrazione di una quarta dose (o “secondo booster”) anti-covid. Possono prenotarsi attraverso i consueti canali (sportelli Cup, Cuptel, Cupweb, FarmaCUP,Fascicolo sanitario elettronico) tutte le persone dai 60 anni di età e quelle con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti o preesistenti, dai 12 anni compiuti in su. A questi cittadini l’Azienda invierà anche un sms con l’invito a prenotarsi. Rimangono naturalmente attive le vaccinazioni per gli over 80, aperte ormai da mesi. Si ricorda che la quarta dose è somministrata per tutti dopo un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo vaccinale o dall’ultima infezione.

"Questo nuovo allargamento della platea dei destinatari della quarta dose garantirà una maggior copertura nella nostra popolazione e quindi rivolgo un invito a tutti gli aventi diritto ad accedere senza esitazioni alla prenotazione - conclude Altini - Ancora oggi la priorità resta quella di proteggerci e di mettere in sicurezza le persone più fragili e anziane, continuando nell’azione di convincere le persone che ancora non hanno fatto neanche la prima dose a vaccinarsi".