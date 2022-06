I contagi Covid tornano a salire in Romagna. Nel ravennate 1274 nuovi casi in una settimana

Nuova risalita dei contagi Covid in Romagna. Nella settimana dal 6 al 12 giugno sono stati eseguiti 16.549 tamponi, registrando 3.322 nuovi casi positivi. Dopo 7 settimane di calo, questa settimana si registra un aumento delle nuove positività, sia in termini assoluti (+1006) che percentuali (20,1% contro il 15,4% della scorsa settimana). Si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid in calo rispetto alla scorsa settimana e in totale sono ricoverati 98 pazienti, tra questi 5 sono ricoverati in terapia intensiva, come la scorsa settimana.

In provincia di Ravenna si registrano 1274 nuovi casi (la settimana scorsa erano 897) e sono attualmente presenti 1537 casi attivi. Nella settimana di riferimento non si sono registrati focolai nel territorio ravennate. Complessivamente sono stati sospesi 140 operatori tra dipendenti e convenzionati in tutta l'azienda USL della Romagna. La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è inferiore al 1% in tutti gli ambiti territoriali e non si apprezzano sostanziali differenze tra Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.

Quarta dose di vaccino

Dal 1 marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose, presso i centri vaccinali e medici di base, a tutti i soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria per causa legata a patologie di base o trattamenti farmacologici e dal 1 aprile anche a tutti gli over 80. Nel ravennate, sui 4341 soggetti vulnerabili invitati a fare la quarta dose hanno risposto finora in 1240 (39,9%). Per quanto riguarda gli over 80, sui 28.988 invitati si sono sottoposti al quarto vaccino in 11.086 (38,2%).