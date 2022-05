Andamento Covid, calano i contagi in Romagna. Il Faentino è la zona più colpita

Prosegue il calo dei contagi da Covid in Romagna anche nel periodo dal 9 al 15 maggio. Su 22.659 tamponi (molecolari e antigenici) eseguiti, ne sono risultati positivi 4.931(21.8%), con un calo rispetto alla settimana di 656 casi, più evidente nel Ravennate (da 2.197 a 1.786) e nel Cesenate (da 1.054 a 903). Più lieve la flessione nel Riminese (da 1.453 a 1.380) e nel Forlivese, da 883 a 862). Non risultato casi di variante XJ, ma prevale la variante Omicron.

In lieve diminuzione anche il tasso d’incidenza totale dei nuovi casi negli ultimi sette giorni ogni 100mila abitanti in tutti i distretti dell'Ausl Romagna, con il Faentino come zona più colpita, seguita dal Ravennate. Sul territorio ravennate si registrano 1747 nuovi casi (la settimana scorsa erano 2489) e sono attualmente presenti 2299 casi attivi. Nella settimana di riferimento si sono registrati ben 4 focolai nelle cra.

In flessione anche il numero dei ricoverati, da 197 a 145 (corrispondente a un calo del 28,6%), sei dei quali in terapia intensiva. Sono 22 i decessi, cinque dei quali nel Forlivese, 2 nel Cesenate, 3 nel Riminese e 12 nel Ravennate. Sono 136 i lavoratori Ausl sospesi perché non vaccinati (nel Forlivese 24 alle dirette dipendenze dell’Ausl Romagna e 5 in convenzione).