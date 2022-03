Covid, calano nuovi casi e ricoveri. Ma nel ravennate ci sono ancora 33 classi in quarantena

Dal 21 al 27 febbraio in Romagna si sono registrate 4.442 positività al Covid (19.4%) su un totale di 22.888 tamponi (molecolari e antigenici). Dopo quattro settimane di aumento, quindi, si registra per la quinta settimana una diminuzione dei nuovi casi sia in termini assoluti (-1.908) che percentuali. Anche per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto di pazienti affetti da Covid si registra un lieve calo rispetto alla settimana precedente. In totale sono ricoverati 170 pazienti, di cui 10 in terapia intensiva.

Sul territorio ravennate si registrano 1612 nuovi casi e sono attualmente presenti 2281 casi attivi. Nella settimana di riferimento si sono registrati 2 focolai intraospedalieri e uno in una struttura residenziale socio-assistenziale. Sono invece 33 le classi in quarantena nella provincia di Ravenna (a Cesena sono 14, a Rimini 19 e a Forlì 3). Si tratta di 4 classi di scuola dell'infanzia 3-6 anni, 7 classi di scuola elementare, 12 di scuola secondaria di primo grado e 10 di scuola secondaria di secondo grado.

“I dati della settimana presa a riferimento - commenta Mattia Altini, direttore sanitario Ausl Romagna - confermano un ulteriore calo della circolazione del virus. Su tutto il territorio romagnolo scendono i nuovi casi di positività e anche sul versante ospedaliero si osserva una incoraggiante riduzione dell’occupazione dei posti letto nei reparti Covid e nelle terapie intensive, tant’è che l’allerta del piano ospedaliero aziendale torna a livello arancione, e questo significa per gli ospedali romagnoli prepararsi a un ritorno alla normalità. E’ un nuovo importante segnale di miglioramento: la situazione è favorevole e possiamo pertanto guardare al futuro con prudente ottimismo. Sul fronte vaccinale, siamo partiti martedì con le somministrazioni della quarta dose di richiamo (booster) alle persone immunodepresse che, ricordo, possono accedere liberamente ai centri vaccinali aziendali, senza prenotazione. Una altra importante novità riguarda l’avvio delle vaccinazioni, solo con prenotazione obbligatoria, con il siero Novavax destinato alle persone dai 18 in su che non hanno ancora scelto di ricevere alcuna somministrazione. Speriamo davvero che questo nuovo siero anti-covid possa convincere chi ancora ha dubbi e paure”.