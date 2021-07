8 Comuni 'Covid-free', altri 7 quasi: la situazione dei contagi città per città

Il Comune della provincia di Ravenna che, da inizio pandemia, ha registrato meno casi di Covid è Casola Valsenio: i contagi accertati sono stati 128. Quello con più casi, naturalmente, è Ravenna città, nella quale dall'anno scorso al 27 giugno sono stati individuati 11.826 casi di Coronavirus.

Sono alcuni dei dati che emergono dall'ultimo bollettino sull'andamento settimanale dell'epidemia in Romagna, dal quale si evince anche che nella provincia ravennate sono 'Covid free' - cioè con zero casi attivi - i Comuni di Bagnara, Brisighella, Casola Valsenio, Conselice, Fusignano, Massa Lombarda, Riolo Terme e Sant'Agata sul Santerno. Vediamo la situazione Comune per Comune.

Alfonsine

I casi di Covid totali registrati da inizio pandemia sono stati 823. Quelli emersi nell'ultima settimana sono 2, i casi attivi al 27 giugno sono 2. I decessi totali sono stati 53.

Bagnacavallo

I casi di Covid totali registrati da inizio pandemia sono stati 982. Quelli emersi nell'ultima settimana sono 2, i casi attivi al 27 giugno sono 4. I decessi totali sono stati 38.

Bagnara di Romagna

I casi di Covid totali registrati da inizio pandemia sono stati 155. Quelli emersi nell'ultima settimana sono zero, e zero sono i casi attivi al 27 giugno. I decessi totali sono stati 3.

Brisighella

I casi di Covid totali registrati da inizio pandemia sono stati 444. Quelli emersi nell'ultima settimana sono zero, e zero sono i casi attivi al 27 giugno. I decessi totali sono stati 8.

Casola Valsenio

I casi di Covid totali registrati da inizio pandemia sono stati 128. Quelli emersi nell'ultima settimana sono zero, e zero sono i casi attivi al 27 giugno. I decessi totali sono stati 4.

Castel Bolognese

I casi di Covid totali registrati da inizio pandemia sono stati 805. Quelli emersi nell'ultima settimana sono zero, quelli attivi al 27 giugno sono 3. I decessi totali sono stati 20.

Cervia

I casi di Covid totali registrati da inizio pandemia sono stati 2166. Quelli emersi nell'ultima settimana sono 7, quelli attivi al 27 giugno sono 17. I decessi totali sono stati 61.

Conselice

I casi di Covid totali registrati da inizio pandemia sono stati 702. Quelli emersi nell'ultima settimana sono zero, e zero sono i casi attivi al 27 giugno. I decessi totali sono stati 15.

Cotignola

I casi di Covid totali registrati da inizio pandemia sono stati 572. Quelli emersi nell'ultima settimana sono 1, quelli attivi al 27 giugno sono 1. I decessi totali sono stati 21.

Faenza

I casi di Covid totali registrati da inizio pandemia sono stati 5659. Quelli emersi nell'ultima settimana sono 8, quelli attivi al 27 giugno sono 14. I decessi totali sono stati 145.

Fusignano

I casi di Covid totali registrati da inizio pandemia sono stati 511. Quelli emersi nell'ultima settimana sono zero, e zero sono i casi attivi al 27 giugno. I decessi totali sono stati 24.

Lugo

I casi di Covid totali registrati da inizio pandemia sono stati 2353. Quelli emersi nell'ultima settimana sono 1, quelli attivi al 27 giugno sono 1. I decessi totali sono stati 97.

Massa Lombarda

I casi di Covid totali registrati da inizio pandemia sono stati 732. Quelli emersi nell'ultima settimana sono zero, e zero sono i casi attivi al 27 giugno. I decessi totali sono stati 12.

Ravenna

I casi di Covid totali registrati da inizio pandemia sono stati 11.826. Quelli emersi nell'ultima settimana sono 1, quelli attivi al 27 giugno sono 23. I decessi totali sono stati 441.

Riolo Terme

I casi di Covid totali registrati da inizio pandemia sono stati 503. Quelli emersi nell'ultima settimana sono zero, e zero sono i casi attivi al 27 giugno. I decessi totali sono stati 12.

Russi

I casi di Covid totali registrati da inizio pandemia sono stati 761. Quelli emersi nell'ultima settimana sono zero, quelli attivi al 27 giugno sono 2. I decessi totali sono stati 46.

Sant'Agata sul Santerno

I casi di Covid totali registrati da inizio pandemia sono stati 240. Quelli emersi nell'ultima settimana sono zero, e zero sono i casi attivi al 27 giugno. I decessi totali sono stati 7.

Solarolo

I casi di Covid totali registrati da inizio pandemia sono stati 418. Quelli emersi nell'ultima settimana sono 1, e 1 sono i casi attivi al 27 giugno. I decessi totali sono stati 9.