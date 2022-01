Covid e trasporti pubblici, a rischio quasi 100 corse di autobus nel Ravennate

Contagi e quarantene dovute all'emergenza Coronavirus mettono in difficoltà il trasporto pubblico locale. Nel bacino di Ravenna, Start Romana informa tramite il proprio sito internet, che nella giornata di mercoledì non saranno garantite più di 100 corse di autobus. E a quelle in elenco potrebbero aggiungersene altre non prevedibili al momento della pubblicazione per il sopraggiungere di nuove e impreviste indisponibilità degli operatori.

I disagi riguarderanno in particolare le corse delle Linee urbane di Ravenna 1, 3, 4, 5 e 8. Si aggiungono poi i disagi delle linee 51 e 52 del territorio faentino, le linee 70 e 80 per i lidi ravennati, oltre a due corse della linea 141 S.Alberto-Ravenna e 161 Ravenna-Alfonsine.