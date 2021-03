Covid, partita la vaccinazione per le categorie a rischio dei dializzati e trapiantati di rene

Sono state organizzate in tutti gli ambiti della Romagna, le sedute straordinarie per la somministrazione del vaccino alle persone dializzate, ai soggetti che hanno effettuato il trapianto renale e ai pazienti nefropatici immunodepressi

Sono partite domenica mattina le vaccinazioni dell'Ausl Romagna diretti a soggetti particolarmente a rischio al Covid. Sono state organizzate in tutti gli ambiti della Romagna, le sedute straordinarie per la somministrazione del vaccino alle persone dializzate, ai soggetti che hanno effettuato il trapianto renale e ai pazienti nefropatici immunodepressi. Anche all'ospedale di Ravenna si è svolta la seduta vaccinale dei pazienti dializzati e di quelli che hanno subito un trapianto di rene. Si tratta di 110 pazienti di Ravenna e Cervia. Sabato e domenica prossimi le sedute vaccinali per la stessa tipologia di pazienti si svolgerà all'ospedale di Lugo, dove saranno vaccinati anche i pazienti provenienti da Faenza.