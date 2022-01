Covid e scuole dell’infanzia, i sindacati: "Servono decisioni tempestive e adeguate alla situazione"

Alla luce dell’evoluzione dell’emergenza pandemica, la Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) del Comune di Ravenna, congiuntamente alle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl della provincia di Ravenna, esprime forte preoccupazione per la situazione, con particolare riferimento alla riapertura dei nidi e delle scuole dell’infanzia, prevista per il 7 gennaio.

"Stanti le forti criticità già manifestatesi nel mese di dicembre - affermano i sindacati che avevano richiesto il 21 dicembre scorso la convocazione urgente della Commissione Covid per i servizi 0-6 anni, - chiedendo l'adozione immediata di dispositivi di protezione individuale mascherine FFP2 per tutto il personale in servizio nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, inteso sia come personale interno che come personale di ditte e cooperative che a qualsiasi titolo sono attive nei servizi". Una richiesta alla quale, spiegano i sindacati, ad oggi non è stata data ancora risposta.

"Si chiede quindi all’Amministrazione di rappresentare alle organizzazioni sindacali e alla Rsu quale sia la situazione attuale riguardo alla diffusione del contagio fra i propri dipendenti di tutti i settori e le conseguenti ricadute sia riguardo alla tenuta dei servizi ai cittadini che alle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori - dichiarano le sigle sindacali - Rsu e sindacati chiedono inoltre con forza all’Amministrazione che venga tempestivamente adottata ogni misura di prevenzione del contagio, compreso il ricorso, laddove possibile, al lavoro agile, per quanto permesso dalle normative vigenti, per il contenimento della pandemia e la tutela dei lavoratori e che ne venga facilitata l’adesione alla campagna vaccinale. Organizzazioni sindacali e rappresentanti dei lavoratori auspicano quindi un tempestivo riscontro, da parte dell’Amministrazione, alle questioni poste per la gestione di questa nuova ondata di contagi, e decisioni adeguate alla gravità della situazione".