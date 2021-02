Inversione di tendenza in Romagna, lievi aumenti di ricoveri. L'Ausl: "Attenzione ai 4 comuni arancione scuro"

Dati in lieve aumento emergono dall'analisi settimanale dell'Ausl Romagna relativi alla settimana dal 15 al 21 febbraio: non solo nei contagi, ma anche nei ricoveri sebbene lontani dai picchi di gennaio. Nella settimana di riferimento, si sono verificate 2.837 positività (quasi 300 in più della settimana scorsa) su un totale di 37.222 tamponi eseguiti: si osserva quindi un tasso di positività del 7,6 per cento, evidenziando, in questa settimana, un trend di crescita rispetto alla settimana precedente del 6,9%. Nel Cesenate tale percentuale è del 9,1%, nel Riminese dell'8,5%, in provincia di Ravenna del 7,5% fino ad arrivare al dato positivo di Forlì del 5,1%. I nuovi casi nell'ultima settimana sono stati quindi circa 30 per 10mila abitanti nei due territori di Rimini e di Cesena. Tra i nuovi casi gli asintomatici sono il 38%. La performance dei tempi di refertazione dei tamponi entro le 48 ore, si mantiene molto alta, registrando il 99 per cento.

Nella poco invidiabile classifica dei territori con più decessi la provincia di Rimini torna a superare nel numero di morti quella di Ravenna, dopo il periodo nero del Ravennate. In una settimana la provincia di Rimini tocca quota 806 decessi, 33 in più in 7 giorni, mentre quella di Ravenna arriva a 797 morti ufficializzati, vale a dire 16 in più rispetto alla settimana precedente. Il comprensorio di Forlì conta 351 decessi (+14 nell'ultima settimana) e quello di Cesena 228 (+10). Per quanto riguarda l'indicatore relativo alle persone ricoverate, su tutta la Romagna, a lunedì 22 febbraio, si registra la quota di 376 ricoveri, con un lieve rialzo di 12 ricoverati rispetto alla settimana scorsa, mantenendo l'azienda all’interno del livello rosso del Piano ospedaliero Covid; i riempimenti nelle terapie intensive sono stabili, sia in termini assoluti che percentuali.

“I dati settimanali - commenta, Mattia Altini, direttore sanitario di Ausl Romagna - delineano un quadro di crescita della circolazione del virus, anche se non in modo uniforme su tutto il territorio. In particolare i comuni di Conselice, Massalombarda, Bagnara di Romagna e Riolo Terme, confinanti con il comune di Imola, a seguito di un consistente aumento della circolazione del virus, sono stati oggetto di un’ordinanza regionale, che sulla base della relazione svolta dall’Ausl Romagna e della condivisione da parte dei sindaci, a partire da giovedì 25 febbraio, fino all’11 marzo, li colloca in una zona di “arancione scuro”. Ciò comporterà misure ulteriormente restrittive rispetto alle disposizioni nazionali vigenti in area arancione. L’Azienda sta già predisponendo interventi mirati sui territori interessati, in accordo con i sindaci, che sono in via di definizione e verranno prontamente comunicati . Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale nei confronti della popolazione over 80 e l’Azienda sta ultimando la consegna dei vaccini Astrazeneca a tutti i medici di medicina della Romagna. per avviare la somministrazione vaccinale al personale scolastico”.