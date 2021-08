Covid, vaccini senza prenotazione per la fascia "12-19 anni": sede e orari

Per i minori basterà presentarsi muniti di tessera sanitaria e accompagnati da un genitore o dal tutore affidatario. Per i maggiorenni bastano tessera sanitaria e documento di identità

A partire da lunedì, come annunciato dalla Regione, la fascia di età 12 - 19 anni potrà vaccinarsi contro il covid senza dover prenotare. Nel territorio dell’Azienda USL della Romagna tutte le ragazze e i ragazzi dai 12 ai 19 anni di età potranno recarsi senza preventiva prenotazione e richiedere la somministrazione della prima dose di vaccino a Ravenna nel centro vaccinale aziendale al Centro commerciale ESP, in via Marco Bussato 220 (dal lunedì alla domenica dalle ore 08,30 alle ore 19,30.

Nelle altre città della Romagna nei seguenti centri vaccinali aziendali:

- Cesena - Fiera di Cesena via Dismano 3845 Pievesestina (dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 19);

- Forlì - Fiera via Punta di Ferro 2 (dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 19);

- Rimini - Strada Consolare Rimini-San Marino al numero civico 76 (superstrada Direzione San Marino - semaforo incrocio via Pianazzo e via della Grotta Rossa, dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 19).

Per i minori basterà presentarsi muniti di tessera sanitaria e accompagnati da un genitore (la delega è scaricabile dal sito www.auslromagna.it) o dal tutore affidatario. I maggiorenni dovranno avere con sé solo tessera sanitaria e documento di identità.

Proseguono inoltre, le prenotazioni Last minute: tutti i giorni, a partire dalle ore 15, i cittadini possono verificare la disponibilità dei posti liberi per il giorno successivo nelle varie sedi vaccinali e direttamente prenotarsi, attraverso i consueti canali ( Cup, Farmacup, Cuptel e Cupweb). Questa prenotazione non è vincolata a limiti di età.