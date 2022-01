Coronavirus, si abbassa la curva dei contagi: sono più di 1.600. Altri sei morti

Sono 1.623 i nuovi positivi al covid-19 in provincia di Ravenna: Si tratta di 780 uomini e 843 donne. I tamponi eseguiti sono stati 3.253. Sono sei le vittime: cinque uomini di 78, 85 (2), 87 (ma diagnosticato dall’Ausl di Ferrara) e 89 anni e una donna di 85 anni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 84.937.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 19.630 in più rispetto a sabato, su un totale di 61.590 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 20.243 molecolari e 41.347 test antigenici rapidi. Questo il dato comunicato al ministero della Salute, che però comprende i 1.350 casi dei giorni scorsi relativi alla provincia di Ferrara che sono stati recuperati domenica. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 31,9%. Se si considerassero i casi domenica, quindi 18.280, la percentuale scende al 29,7%.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 4.202 nuovi casi, a seguire Modena (2.410), Ferrara (2.331), Reggio Emilia (2.181), Rimini (1.839), Ravenna (1.623), Parma (1.543), Cesena (1.113), Forlì (898), Piacenza (803) e il Circondario di Imola con 660 nuovi casi di positività. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 368.543 (+10.409). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 365.849 (+10.324), il 99,3% del totale dei casi attivi.Le persone complessivamente guarite sono 9.171 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 550.108. Purtroppo, si registrano 23 decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.771.

Per quanto riguarda l’autotesting con tampone rapido antigenico per l’apertura e la chiusura dell’isolamento, a quattro giorni dall’avvio del servizio (mercoledì 19) riservato a chi ha fatto la terza dose ed è asintomatico, i tamponi caricati a sabato sul Fascicolo sanitario elettronico risultano 4.954. Di questi, 3.259, pari a circa il 65,8%, riguardano cittadini che, avendo determinato la propria positività al virus Sars-Cov-2, riceveranno la comunicazione di avvio del periodo di isolamento. Dopo 7 giorni di isolamento queste persone potranno ripetere l’autotesting e in caso di negatività caricare il risultato sul Fascicolo sanitario elettronico e ottenere entro 24 ore la certificazione di fine isolamento. 1.695 sono invece tamponi con esito negativo (il 34,2%).

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle 13 di domenica sono state somministrate complessivamente 9.387.968 dosi; sul totale sono 3.676.508 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 91,5%. Le terze dosi fatte sono 2.113.059. Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 152 (+10 rispetto a sabato, pari al +7%), l’età media è di 61,9 anni. Sul totale, 91 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 61,2 anni), il 59,9 %; 61 sono vaccinati con ciclo completo (età media 63,1 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono quasi 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.542 (+75 rispetto a sabato, +3%), età media 69,8 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 7 a Piacenza (+1 rispetto a sabato), 22 a Parma (+2); 14 a Reggio Emilia (invariato); 22 a Modena (+1); 34 a Bologna (-1); 12 a Imola (+2); 11 a Ferrara (+1); 9 a Ravenna (+2); 4 a Forlì (+1); 5 a Cesena (+1); 12 a Rimini (invariato).