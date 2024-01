Crepe sulla struttura da verificare: chiuso il ponte sul fiume Ronco

Ponti e fiumi di nuovo osservati speciali nel Ravennate. Nel tardo pomeriggio di domenica, i Vigili del Fuoco di Ravenna hanno chiuso a livello precauzionale il ponte sul Ronco che mette in collegamento via Gambellara con via Ravegnana nei pressi dell'abitato di Ghibullo. Stando alle prime informazioni non sarebbero i livelli idrometrici del fiume a preoccupare, con tutte le stazioni di controllo sotto la soglia d'allarme, mentre si starebbe procedendo alla verifica di alcune crepe presenti nella struttura, dovute probabilmente alla pioggia che verranno meglio analizzate nelle prossime ore. Sul posto, oltre ai pompieri, è presente la Polizia locale di Ravenna.