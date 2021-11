Cresce l’attesa per il via della Hoka Maratona di Ravenna Città d’Arte

Sarà un’edizione speciale e particolare di questa edizione della Hoka Maratona di Ravenna Città d’Arte che già oggi si preannuncia come una nuova occasione per battere record. Un grande contenitore che già alla vigilia ha superato il traguardo dei 10mila partecipanti complessivi tra tutti gli appuntamenti del weekend, nonostante le limitazioni legate al rispetto del protocollo anti Covid. Nella giornata di oggi l’ex Ippodromo Candiano ha ospitato la Conad Family Run ed a seguire la Frutta Bau Dogs & Run. Due eventi collaterali, ma dalla propria identità ben definita, tanto da far registrare numero davvero molto significativi per questo periodo. Al via della Conad Family Run si sono presentati infatti ben 1.100 fra bambini e ragazzi delle scuole, oltre che tante famiglie. Un numero ben lontano da quello delle precedenti edizioni, ma allo stesso tempo importante se si considera la congiuntura temporale.

Grande successo anche per la Frutta Bau Dogs & Run che ha visto alla partenza ben 280 binomi cane-padrone in una carovana chiassosa e colorata che non ha mancato, come di consueto, di strappare sorrisi e momenti di grande socializzazione. E mentre il Marathon Expo Village allestito alle Arteficerie Almagià in zona Darsena si appresta a chiudere i battenti, l’attenzione si sposta sulle gare della domenica. Per la Hoka Maratona di Ravenna Città d’Arte 42K, nel primo pomeriggio della giornata precedente gli iscritti sono 1.300, mentre per la Ravenna Half Marathon 21K il numero sale vertiginosamente fino a 2.200. Ma l’evento che più di tutto sta stupendo per la grande adesione che ha portato alla chiusura delle iscrizioni per motivi di sicurezza e di rispetto dei protocolli vigenti è la Martini Good Morning Ravenna 10K che ha raggiunto i 5.500 iscritti totali.

Giusto ricordare che Maratona e Half Marathon partiranno, con ondate da 2.000 iscritti alla volta, dalle ore 9.15 da Via di Roma come di consueto, mentre la Martini Good Morning Ravenna 10K prenderà il via dall’Ex Ippodromo Candiano. Per tutte le distanze arrivo previsto invece sempre in Via di Roma davanti al Museo MAR. Alle ore 9.00 la partenza di Correndo Senza Frontiere da Porta Serrata.