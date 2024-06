Crisi Cofari, i soci: "Quote mai restituite". La cooperativa: "Costi aumentati e calo della produzione"

Terremoto in casa Cofari, la società Cooperativa Facchini Riuniti delle Bassette, storica realtà ravennate che ha ceduto il ramo facchinaggio e cessato l’attività dei traslochi , continuando a effettuare la sola attività dei depositi per terzi. La notizia è passata in sordina in città, nonostante l'importanza della cooperativa - che appena lo scorso marzo festeggiava i 50 anni dalla fondazione. Non una parola dal mondo dei sindacati o da quello politico, nè tantomeno dalla stessa cooperativa: fino ad oggi non esistevano notizie pubbliche su quanto successo.

Cofari in realtà già a marzo 2023 aveva depositato la domanda di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, chiedendo l'applicazione di misure protettive e cautelari del proprio patrimoni o. Ora i legali della cooperativa hanno presentato la cosiddetta domanda prenotativa in attesa di chiedere un accordo di ristrutturazione del debito o, in alternativa, il concordato preventivo (una procedura, questa, simile a quella fallimentare).

La cooperativa: "Costi aumentati, abbandono di soci e calo della produzione"

Nella domanda presentata da Cofari nel 2023, tra le cause elencate per giustificare la crisi si legge che la cooperativa "negli anni ha subìto un incremento del costo della manodopera, soprattutto nel settore del facchinaggio, che non sempre, o comunque solo in parte, è riuscita a “ribaltare” sul cliente finale. (...) Un settore nel quale un sempre minore numero di persone è disposto a lavorare". Cosa che "ha portato ad un progressivo abbandono di numerosi soci lavoratori, che si sono dedicati ad altre attività. I soci dimessi nel corso del 2022 sono 97, che si aggiungono ai 67 soci dimessi nel corso del 2021. Queste dimissioni, oltre a portare un calo dei ricavi, comporterebbero la necessità, per la cooperativa, di rimborsare le quote sociali sottoscritte e versate dai soci dimessi, oltre al TFR maturato dagli stessi, accrescendo, così, le tensioni finanziarie in capo all’impresa. La possibilità di procrastinare il pagamento è quindi una delle misure richieste".

"Lo sbilanciamento economico ha inevitabilmente portato a tensioni anche finanziarie, che si sono accentuate soprattutto negli ultimi mesi del 2022 a causa della perdita di commesse e clienti strategici e contestualmente delle relative maestranze con un numero importante di dipendenti soci che si sono dimessi - continua il documento -: minori ricavi, maggiore incidenza costi fissi, aumento consistentissimo dell’inflazione. Infatti, un ruolo non piccolo gioca, in questa crisi, l’aumentare dei costi (12% per il solo 2022) per materie prime ed energia. La peculiarità del lavoro svolto dalla Cooperativa ha portato negli anni ad un incremento dei costi derivanti da “danni” e franchigie a carico di Cofari per danni causati durante lo svolgimento del lavoro, nonostante l’attenzione della stessa alla crescita e specializzazione dei propri addetti".

Il totale delle attività, attestato dal bilancio di verifica al 31 gennaio 2023, risultava pari a 9.923.553,97 euro, a fronte di passività per 9.902.349,26 euro. "Malgrado il leggero utile risultante dal bilancio di verifica, sussiste un disequilibrio sia patrimoniale che economico-finanziario - si legge nella domanda - Difatti le difficoltà legate anche agli effetti della pandemia e, poi, alle tensioni internazionali, che hanno diminuito i flussi di merci provenienti dall’est Europa, hanno determinato un progressivo calo del valore della produzione, da 16.237.550 euro del 2018 ad 9.423.329,70 euro stimati per il 2022 mentre il patrimonio netto, anche a causa della fuoriuscita di numerosi soci cooperatori, si è ridotto, negli stessi anni, dell’83,9%, cosa che ha fatto lievitare il rapporto tra patrimonio netto e indebitamento finanziario netto".

Il ramo d'azienda ceduto alla società lombarda

Parallelamente alla composizione negoziata della crisi, Cofari ha dapprima (ad agosto 2023) affittato per un anno alla Elle Emme spa, azienda logistica di Bergamo, il ramo d'azienda esercente attività e servizi relativi alla gestione logistica portuale e industriale, per il ricevimento, lo scarico e il carico di merci, la pulizia di depositi industriali e la fornitura di servizi specializzati, autorizzata allo svolgimento di attività di facchinaggio in ambito portuale.

Poi, a febbraio 2024, è stata autorizzata l'alienazione dello stesso ramo di azienda, e ad aggiudicarselo è stata la stessa Elle Emme spa, che si è accollata anche i debiti relativi a ferie e permessi non goduti, ratei mensilità aggiuntive e per trattamento di fine rapporto (Tfr) vantati dai lavoratori compresi nel ramo di azienda oggetto di cessione relativamente al periodo temporale antecedente al 2 agosto 2023 (data di inizio del contratto di affitto d’azienda) ancora non pagati alla data di cessione del ramo d’azienda. La restituzione delle quote associative, ovviamente, è rimasta in carico a Cofari. Abbiamo provato a contattare i vertici della società cooperativa, ma non abbiamo ottenuto risposta.

I soci (ex) lavoratori: "Quote mai restituite, che fine hanno fatto i nostri soldi?"

Ma cosa è successo ai soci lavoratori di Cofari? Un centinaio di persone del ramo facchinaggio (l'intero organico) sono state assunte a parità di condizioni dalla Elle Emme, mentre i traslochisti - una decina di persone -, dal momento che il ramo è stato completamente dismesso, hanno dovuto trovare un'altra occupazione. Gli ex lavoratori però - in quanto attualmente ancora soci - lamentano la mancata restituzione delle quote sociali e la scarsa comunicazione che, a detta degli stessi, avrebbe impedito loro di capire con precisione cosa stesse succedendo.

"Dopo che è stato fatto il passaggio alla nuova società, noi soci non abbiamo più ricevuto inviti a partecipare alle assemblee per sapere l'esito dei procedimenti - racconta uno di loro - Da ormai 15 anni, con la scusa di questo stato di crisi continuamente prorogato di anno in anno, ogni socio doveva lasciare in azienda sei ore al mese di lavoro, un certo numero di ferie e permessi che non maturava, tredicesima e quattordicesima venivano erogate solo al 30%, la malattia veniva pagata solo per la parte riguardante l'Inps, e quindi i primi tre giorni di malattia, che invece sono a carico dell'azienda, non erano pagati. Questo per centinaia di soci lavoratori, che naturalmente hanno iniziato a calare. Ai nuovi soci in ingresso chiedevano una quota associativa piena, nonostante ce ne fossero di "anziani" che dovevano ancora riavere le loro quote".

"A un certo punto ci è stato spiegato che la cooperativa aveva ricevuto una multa milionaria dall'Inps, ma che non avremmo dovuto preoccuparci perché avrebbero presentato ricorso - continua l'ex lavoratore Cofari - Però a causa di questa multa le quote sono state congelate e poi ridotte: nella migliore delle ipotesi, dei 10mila euro che dovrei avere ne riceverò solo 8.500, anche se penso che alla fine non vedrò un solo euro. Ci hanno spiegato che avrebbero cercato una soluzione per un risanamento, forse tramite un'unione di cooperative per assorbire almeno una parte di Cofari e salvare il salvabile, accordo che però pare essere saltato. Poi si è fatta avanti la Elle Emme, che ha affittato il ramo d'azienda; ci è stato assicurato che, grazie a questo affitto, si sarebbe potuta sanare almeno una parte dei debiti nei confronti di soci, dipendenti, fornitori etc. Dopo un anno di affitto, però, i dipendenti del ramo facchinaggio sono stati assunti dalla nuova società, mentre i traslochisti sono rimasti a piedi. Però tutti sono, e siamo, ancora soci, visto che le quote associative non sono state restituite. Cosa succederà ora? Che fine hanno fatto i soldi che ci hanno trattenuto per tutti questi anni con la scusa del recupero fondi per crisi?".

