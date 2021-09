Crisi da Covid, contributi fino a 1000 euro per associazioni e circoli privati: come ottenerli

Sono aperti da lunedì 20 settembre e fino a martedì 19 ottobre i termini per la presentazione delle domande per ottenere contributi a fondo perduto, una tantum, da parte di associazioni e circoli privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande e che sono stati penalizzati dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid. L’importo del contributo ammonta a 500 euro incrementabili fino a un massimo di 1.000 euro in ragione del numero di domande ammissibili. La spesa complessiva prevista per l’erogazione dei contributi ammonta a 53mila euro.

I titolari di associazioni e circoli privati, che abbiano sede nel territorio del Comune di Ravenna, possono presentare una sola domanda e devono essere in possesso dei prescritti requisiti, tra cui, aver presentato al Comune regolare Segnalazione di inizio attività; svolgere attività permanente durante l’anno; essere in esercizio alla data del 9 marzo 2020 e con attività non cessata alla data di presentazione della domanda; non aver percepito altri assegni o contributi a fondo perduto dal Comune; essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali; non trovarsi in situazioni debitorie o di contenzioso nei confronti del Comune.

La nuova misura, che si aggiunge alle altre intraprese dal Comune per fronteggiare la crisi economica causata dal virus, la cui opportunità è stata valutata di concerto con gli altri Comuni e Unioni di Comuni della provincia di Ravenna, trova fondamento nell’importante ruolo svolto da associazioni e circoli privati nell’ambito dell’aggregazione sociale e di presidio del territorio e nelle penalizzazioni che il settore ha dovuto subire a causa delle misure intraprese dal governo ai fini del contenimento e del contrasto alla diffusione del covid-19.

La domanda di contributo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma VBG. Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità. Per ogni puntuale informazione collegarsi al link https://bit.ly/contributi-ass-circoli.