Critica la Polizia locale in un fuorionda di una commissione: le scuse dell'assessore

"Sono sinceramente dispiaciuta che una frase detta come battuta in privato ed estrapolata dallo sfondo audio di un confronto molto articolato di oltre due ore sul tema dello sport faentino e delle azioni per agevolare la sua ripartenza post covid abbia potuto involontariamente indebolire quel clima di collaborazione e fiducia reciproca all’interno delle istituzioni che, come assessore alla scuola e sport, sto contribuendo a costruire, giorno dopo giorno. Mi scuso con tutti gli agenti della nostra Polizia locale il cui impegno quotidiano a favore della cittadinanza, senza dubbio diventato particolarmente gravoso e delicato durante la situazione pandemica in atto, è fuori discussione". Arrivano le scuse dell'assessore a scuola, formazione e sport del Comune di Faenza Martina Laghi, che durante lo svolgimento di una commissione consiliare ha espresso una critica, in un fuorionda, nei confronti degli agenti della Polizia locale.

Il capogruppo della Lega di Faenza Gabriele Padovani, dopo l'episodio, aveva chiesto le dimissioni dell'assessore: "E' inammissibile che un rappresentante delle istituzioni possa esternare certe frasi: gli agenti di Polizia Municipale meritano più rispetto, soprattutto in un periodo in cui proprio loro, unitamente a tutte le forze dell’ordine, sono chiamati a presidiare il territorio per garantire il rispetto delle restrizioni imposte dalla pandemia, rischiando ogni giorno il contagio. Ecco, l’assessore che, nello stesso fuori onda, critica il poco senso civico dei cittadini, dovrebbe dare il buon esempio presentando le proprie dimissioni, nel rispetto di quello stesso senso civico che dice di avere".