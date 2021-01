Criticità al pronto soccorso Ravenna: l’ordine degli infermieri invita alla coesione sociale

Dopo le criticità emerse al pronto soccorso Ravenna a causa del Coronavirus, l’ordine degli infermieri invita alla coesione sociale. "Sono giorni di grande affanno - spiega in una nota stampa Petia Di Lorenzo, Vice presidente Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Ravenna - che mettono a dura prova la nostra comunità sia infermieristica che cittadina. Apprendiamo ogni giorno che il pronto soccorso di Ravenna è in forte criticità e l’alta affluenza dei cittadini comporta un notevole carico di lavoro che non sempre permette la massima efficacia assistenziale. Capiamo il tempo storico della pandemia ma oggi più che mai siamo chiamati ad essere uniti, perché solo lavorando insieme con grande senso di responsabilità possiamo guardare lontano e vincere la diffusione del virus. Il vaccino è la vera sfida tra la fine della Pandemia e l’inizio della ricostruzione. Invito tutti a rispettare le regole che ormai conosciamo molto bene: lavare spesso e con cura le mani, indossare bene la mascherina, mantenere le distanze interpersonali e uscire solo in caso di stretta necessità. Serve una forte coesione sociale, unità nazionale e partecipazione alla campagna vaccinale. Come Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Ravenna ci siamo già attivati per realizzare aiuti concreti, al fine di sostenere i colleghi impegnati al pronto soccorso e siamo fiduciosi nell’accogliere al più presto i tanti nuovi colleghi che parteciperanno al Concorso indetto dall’Ausl Romagna. L’Ordine è grato a tutti gli infermieri che sono impegnati in prima linea ogni giorno con impegno, dedizione e grande spirito di sacrificio".