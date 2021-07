140 km a nuoto dalla Croazia a Cervia: Andrea taglia il traguardo dell'eroica traversata

Un grande sorriso, gli amici a festeggiarlo e tante persone che, anche se non lo conoscono personalmente, nelle ultime settimane hanno imparato ad amare il cervese Andrea 'Pelo' di Giorgio. E come dar loro torto: Andrea è una persona speciale, un “folle” dal cuore d’oro che ogni volta tenta l’impossibile non tanto per battere dei record o arrivare primo, ma per conoscersi un po’ più a fondo e contribuire a sensibilizzare l’attenzione del pubblico su una causa importante, in questo caso l’inquinamento marino.

Dopo essere partito da Pola, in Croazia nel tardo pomeriggio di lunedì 26 luglio, Andrea è arrivato allo stabilimento CerviAmare di Cervia, sua città natale, venerdì mattina poco dopo le 11.0. Meno di 4 giorni per 137 chilometri, nella traversata a nuoto più lunga mai compiuta nel Mare Adriatico. Nonostante il mare mosso dei primi giorni, che ha creato qualche difficoltà sia ad Andrea che alle due barche di appoggio che lo hanno seguito in questa sfida, le “supposizioni” iniziali sono state pienamente rispettate, confermando così l’efficacia dell’allenamento fisico e soprattutto la grande preparazione mentale dell’ultra-atleta che, tra le altre cose, è anche mental coach. Il traguardo tagliato venerdì non segna la fine di questa meravigliosa avventura, anzi: è in lavorazione infatti il docu-film 'Across me', che sarà presentato con un’anteprima alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia il prossimo settembre e poi distribuito a partire dall’autunno.

“Across me rappresenta per noi il punto di partenza di una lunga collaborazione che stiamo costruendo assieme a Pelo: il docu-film e tutto il materiale di racconto, infatti, saranno messi al servizio di corsi di formazione e di mental coaching, per costruire eventi in presenza e in streaming, dove saranno esplose le tecniche necessarie per raggiungere grandi obiettivi nella vita professionale come in quella di tutti i giorni – afferma Andrea Camporesi, produttore del docu-film – Ancora una volta Pelo ha dimostrato di possedere doti davvero speciali: coraggio, altruismo e una vocazione unica nel condividere le proprie emozioni con il grande pubblico".