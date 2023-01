Parte da Ravenna la crociera gay da 3000 passeggeri: sulla nave feste, surf e una pista da pattinaggio su ghiaccio

Partirà dal Terminal Crociere di Ravenna quest'estate 'The Cruise', la crociera gay che ogni anno ospita più di 3000 persone. La nave è l'Explorer of the seas di Royal Caribbean, lunga 311 metri e in grado di trasportare fino a 3286 passeggeri con le sue 1643 cabine. A bordo ci sono servizi di ogni tipo: tre piscine, un'area nudista per prendere il sole, una 'royal promenade' con negozi, bar e ristoranti, un simulatore di surf, un'area minigolf, una palestra, una pista da corsa, un muro per l'arrampicata, un grande teatro e addirittura una pista da pattinaggio su ghiaccio. La parola d'ordine è divertimento, quindi saranno organizzati spettacoli, feste in discoteca e a bordo piscina fino a tarda notte.

Il programma della crociera per l'estate 2023 prevede la partenza da Ravenna il 9 luglio, con rientro il 16 dopo aver toccato Albania, Grecia, Malta e Sicilia. The Cruise, si legge nel sito, è nota per la sua atmosfera amichevole e l'ambiente intimo. Si può viaggiare in coppia o anche da soli: in tal caso si può pagare un'intera cabina tutta per sè oppure scegliere di condividerla con un altro viaggiatore singolo sconosciuto, scelto in base all'età (non sono ammessi minorenni). A bordo "non esiste una tipologia di passeggero", spiegano gli organizzatori, e "anche se la maggior parte dei passeggeri sono uomini gay anche le donne e le lesbiche sono le benvenute".

Ma quanto costa partecipare? I prezzi, stando al sito, vanno da 1399 per la camera più semplice da 15 metri quadri fino a 10.199 euro per la royal suite da 117 metri quadri con balcone da 16 (già sold out). Nel prezzo è incluso tutto il cibo, acqua, bevande varie, feste, spettacoli, intrattenimenti e l'uso della palestra, le tasse portuali e le mance per il personale di cabina. Sono invece considerati extra tutti i costi prima dell'imbarco e dopo lo sbarco (voli, hotel, trasferimenti), bevande extra, spese personali (casinò, cure termali, negozi, internet, telefonate) e il servizio in camera.