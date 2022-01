Crolla una parte di muro durante i lavori nella casa: 48enne in ospedale

Brutto infortunio sul lavoro venerdì mattina a Lugo. Due uomini stavano lavorando al civico 17 di via Madrara in una casa in costruzione per fare il cappotto termico quando, intorno alle 9.20, una piccola parte di un muro è crollata colpendo uno dei due.

Il ferito, un 48enne albanese, è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza ed elimedica e trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità, rimanendo sempre cosciente. Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri di Lugo e la Medicina del lavoro.