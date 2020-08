Crolla parte della Colonia Varese a Milano Marittima

Mercoledì si è verificato un crollo parziale della Colonia Varese a Milano Marittima, di proprietà della Regione Emilia-Romagna, che è tempestivamente intervenuta. Infatti si è recato subito sul posto, insieme all’assessore comunale Enrico Mazzolani, Paolo Calvano, assessore regionale al Patrimonio. Vista la situazione e a seguito del sopralluogo, è stato concordato con la Regione un intervento già nella giornata di giovedì da parte delle Squadre Speciali, per rafforzare le barriere esterne e per limitare l’accesso alla strutturale da parte di persone esterne. "Si sta valutando come intervenire per risolvere una situazione che perdura da anni, consci del fatto che il bene immobiliare è patrimonio tutelato dalla Sovrintendenza", spiegano dal Comune.

