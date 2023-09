Il ponte ciclo-pedonale crolla durante il collaudo, il caso finisce in Regione

Fare chiarezza sul ponte ciclopedonale di Borgo Rivola, a Riolo Terme, crollato poco dopo il collaudo. A chiederlo, in un'interrogazione, è il consigliere Andrea Liverani (Lega) che ricorda come "il ponte dei Crivellari, che attraversa il Fiume Senio e che collega la Frazione di Borgo Rivola al Borgo Crivellari, è stato completamente distrutto dagli eventi alluvionali di maggio scorso,

isolando gli abitanti di Borgo Crivellari: si è proceduto al ripristino del cantiere e della viabilità e il primo agosto sono iniziate le operazioni di posizionamento della struttura sui pilastri di appoggio della passerella e il 2 agosto la passerella è stata definitivamente appoggiata sui pilastri, ma il 7 settembre, diverse settimane dopo la conclusione dei lavori, il ponte è stato sottoposto alle operazioni di collaudo. Queste operazioni hanno dato come risultato il crollo del ponte e di conseguenza è diventato inagibile".

Da qui l'atto ispettivo per sapere dalla giunta "quale sia il costo complessivo del ponte ciclo-pedonale che attraversa il Fiume Senio, a Borgo Rivola, dalla sua iniziale progettazione alla sua realizzazione e quando e se riprenderanno i lavori per la costruzione di un nuovo ponte". Liverani vuole inoltre sapere "perché si sia permesso il passaggio ai pedoni e ai ciclisti anche nei giorni antecedenti al collaudo e se la Regione sia in possesso della perizia (e in caso affermativo si chiede di averne copia)". Poi ancora: "Quale era la ditta incaricata per lo svolgimento dei lavori e del collaudo?".