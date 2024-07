Cuccioli abbandonati in un sacchetto sotto al sole: denunciato grazie alle telecamere

Un gesto davvero barbarico quello attuato da un 37enne scoperto dalla Polizia locale di Ravenna. L'uomo, nei giorni scorsi, ha chiuso cinque cuccioli di cane in un sacchetto di plastica e li ha abbandonati all'interno della Rocca Brancaleone, sotto il sole cocente di queste giornate estive. Fortunatamente una ragazza si è accorta di quel sacchetto contenente i piccoli cagnolini e ha subito dato l'allarme.

Gli animali sono stati sequestrati e affidati al canile per essere reidratati e curati. Per il 37enne, uno straniero senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine e identificato grazie alle telecamere, è scattata la denuncia per abbandono di animali, rischiando l'arresto o una multa fino a 10mila euro. La notizia è riportata dall'edizione locale del Resto del Carlino in edicola oggi.

