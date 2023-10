'Cucinasorriso', a Cervia apre la cucina popolare per i meno fortunati

'Cucinasorriso Storie da gustare': è questo il nome della cucina popolare che a breve aprirà a Cervia. Una cucina che si propone di essere accessibile a persone e nuclei familiari fragili, ma che sappia accogliere anche altri cittadini, diventando uno spazio di condivisione che promuove una cultura della socialità, della sostenibilità, della lotta allo spreco e della cura del bene comune .

La commissione, composta da esperti di comunicazione, ha valutato le oltre quaranta proposte, pervenute da una ventina di partecipanti, individuando le parole chiave da utilizzare per denominare questo nuovo servizio. E così, poiché la commissione ha utilizzato le sue parole, la vincitrice è Lucia Mattiello di Bagnacavallo, che sarà invitata alla cerimonia di inaugurazione.

"'Cucinasorriso Storie da gustare' è parso un nome che raccoglie le varie nature di questo progetto: la condivisione del cibo, la leggerezza e il desiderio di condividere anche storie e relazioni - spiegano gli organizzatori - La cucina popolare raccoglie le esperienze di mense per cittadini fragili attive in città da tempo e vuole costruire uno spazio bello, in cui sia possibile stare a tavola, conoscere persone e le loro storie, fare volontariato e incontrare in qualche modo la comunità cervese".

Il servizio di cucina popolare, già attivo a Bologna e a Cesena, sarà aperto all'interno di un magazzino della zona artigianale di Cervia, in via Levico 13, a pranzo dal lunedì al sabato e anche alcune sere. Nasce dalla collaborazione di tutti i co-progettanti di Cervia social food con il coordinamento generale della cooperativa San Vitale e grazie al volontariato di molti cittadini e anche di alcuni turisti. La cucina popolare si unisce alle altre azioni già attive di Cervia social food, quali in particolare l'emporio solidale, Libridine, piccola farmacia letteraria, e Risvolto, sartoria sociale.