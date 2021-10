Cultura, anche le biblioteche ravennati tornano alla piena capienza

Da venerdì 15 ottobre la Classense e le biblioteche del Sistema bibliotecario urbano tornano alla piena capienza e senza più obbligo di prenotazione del posto.

In seguito alle disposizioni del Decreto legge sulle disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative e fino a diverse indicazioni riaprono tutte le sale studio e di consultazione a piena capienza. Fa eccezione la sala Gambi, per la consultazione di fondi manoscritti, locali, archivistici e moderni della Biblioteca Classense, per la quale rimane il solo obbligo di prenotazione. Per accedere alle biblioteche è sempre necessario essere in possesso di certificazione verde Covid 19 e indossare la mascherina.

Per quanto riguarda i numerosi eventi organizzati all'interno della Classense, anche nelle storiche sale Dantesca e Muratori si torna a poter occupare tutte le poltroncine senza limitazioni e non occorrerà più prenotare.