“Cultura attraverso lo sport”: i coach di volley e basket incontrano gli studenti ravennati

“Cultura attraverso lo sport”: è questo il titolo del progetto che il Gruppo Sapir di Ravenna, ha realizzato in coincidenza con l’avvio della stagione agonistica e dell'anno scolastico, per far incontrare e dialogare gli studenti del Liceo Scientifico a indirizzo sportivo Oriani di Ravenna con tecnici, atleti e staff delle tre squadre di vertice dello sport cittadino: il Porto Robur Costa 2030, l’Olimpia Teodora e il Basket Ravenna.

Il progetto verrà presentato ufficialmente lunedì nella sede del gruppo Sapir, alla presenza del presidente della società, Riccardo Sabadini, dei coach delle tre squadre, Emanuele Zanini, Simone Bendandi e Alessandro Lotesoriere, e degli studenti del Liceo Oriani. La giornata sarà condotta da Luca Suprani, redattore del Resto del Carlino di Ravenna.

Il progetto parte coinvolgendo il Liceo Scientifico di Ravenna, che ha uno specifico indirizzo sportivo, aiutando a costruire una relazione stabile tra il mondo della scuola e dello sport, valorizzando di quest’ultimo l’aspetto più culturale che strettamente agonistico.