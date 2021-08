Cultura, il Museo Classis in lizza per il Premio Francovich 2021

Dopo la vittoria ottenuta nel 2017, che ha visto il Premio Riccardo Francovich assegnato alla Domus dei Tappeti di Pietra, quest’anno RavennAntica tenta il bis con il Museo Classis Ravenna, inserito nella rosa dei candidati dell’edizione 2021. Questo riconoscimento, intitolato alla memoria del professor Riccardo Francovich (1946 - 2007), viene conferito dalla Società degli Archeologi Medievisti Italiani (SAMI), a partire dal 2013, al museo o parco archeologico italiano che, a giudizio dei propri Soci e dei cittadini partecipanti alla votazione, rappresenta la migliore sintesi fra rigore dei contenuti scientifici ed efficacia nella comunicazione degli stessi verso il pubblico dei non specialisti.

In gara, oltre al Classis Ravenna, ci sono altri cinque importanti siti: la Chiesa inferiore di San Sepolcro a Milano, il Castel Lagopesole di Potenza, il Parco rupestre “Lama D’Antico” - Fasano (Br), il Museo dell'Opera del Duomo di Pisa e il Museo medievale di Montalbano Elicona, Messina. Si può votare collegandosi al sito archeologiamedievale.unisi.it/sami/.

“Siamo molto orgogliosi – dichiara Giuseppe Sassatelli, presidente di RavennAntica – di essere tra i sei candidati prescelti dall’illustre comitato scientifico. Il Classis Ravenna è un museo aperto, pronto ad arricchire la sua narrazione con nuove acquisizioni, attivo sul fronte della ricerca e flessibile nella struttura espositiva, in rispondenza ai più aggiornati criteri museologici. É concepito per suggerire e sollecitare ulteriori itinerari e approfondimenti, creando una virtuosa collaborazione con altri centri espositivi e monumenti della città e del territorio ed è anche un contenitore polivalente, in cui sviluppare iniziative culturali ad ampio spettro, utili per avvicinare le persone al patrimonio culturale cittadino”.