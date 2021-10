Cultura, oltre 9mila euro alla biblioteca di Cervia per l’acquisto di nuovi libri

Per il secondo anno consecutivo la biblioteca comunale “Maria Goia” ha ottenuto i contributi previsti dal Decreto Franceschini per l’acquisto di libri, per un importo pari a 9.204,87 euro. Il decreto prevede che i fondi erogati alle biblioteche siano spesi per l’acquisto di libri presso librerie e cartolibrerie della provincia: ciò per favorire non solo la lettura e la cultura nei territori, ma anche per sostenere l’economia in un settore, come quello delle librerie, messo a dura prova dal Covid e dalla concorrenza del mercato online.

La Biblioteca di Cervia dispone di un importante patrimonio di circa 90 mila tra libri, multimediali e riviste, che ogni anno aumenta grazie allo stanziamento ordinario messo a disposizione dal Bilancio comunale. L’importo ottenuto sarà destinato all’acquisto di materiale per rinnovare le collezioni (edizioni obsolete e libri usurati), ma soprattutto verrà privilegiata l’offerta rivolta ai bambini e ai ragazzi. E’ in arrivo un nuovo supporto con estensione multimediale per le ricerche scolastiche. Inoltre si acquisterà materiale per i più piccoli per potenziare il progetto “Nati per Leggere” e per il pubblico dei “giovani adulti”: romanzi, fumetti e graphic novel, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico degli adolescenti.