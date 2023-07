Il cuore grande degli alpini: lavatrici, frigoriferi e 5mila euro per gli alluvionati di Lugo

I gruppi degli alpini di Santhià e di Alice Castello, comuni in provincia di Vercelli, sono arrivati con un carico di solidarietà per Lugo colpita dall’alluvione. Anche il sindaco Davide Ranalli e l’assessora alla Protezione Civile Veronica Valmori hanno ringraziato e salutato le due delegazioni che sono arrivate in città con il vice sindaco di Santhià Mattia Beccaro. Gli alpini hanno portato quattro lavatrici e quattro frigoriferi e hanno devoluto ai colleghi di Lugo la cifra di 5000 euro, frutto di una particolare cena che si è tenuta lo scorso 9 giugno a base di panissa, un piatto locale con riso e fagioli.

L’incontro e lo scambio di doni è avvenuto nella sede dell’Associazione Nazionale Alpini in via f.lli Cortesi dove si è tenuto anche un pranzo per ringraziare di questo importante gesto. Il capogruppo degli alpini di Lugo Fausto Cavina ha ringraziato "per il grande gesto di solidarietà per la possibilità di trascorrere insieme una bellissima giornata di amicizia e fraternità. Importante la presenza degli amministratori in questa bella occasione".