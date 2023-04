Cura del verde, a Bagnacavallo partono gli interventi di sfalcio: "Fondamentale la collaborazione dei cittadini"

Al via a Bagnacavallo il primo dei cinque interventi di sfalcio delle aree verdi e dei parchi comunali. Gli operatori, in questi giorni, stanno anche effettuando la pulizia delle erbe infestanti sui marciapiedi e nelle aree del centro storico. L'inizio dei lavori, precisa in un comunicato il Comune, è avvenuto con qualche settimana d'anticipo rispetto agli anni scorsi.

"Sappiamo come la cura del verde – sottolinea l’assessore a Servizi generali e Patrimonio Alfeo Zanelli – sia importante per il decoro dei nostri paesi. Sappiamo anche che il tema porta con sé discussioni legittime dovute ai tempi di sfalcio e in quali zone si interviene prima. Servono infatti quattro settimane per completare lo sfalcio del territorio comunale e l’erba cresce in fretta in modo uniforme ovunque. Perciò quest’anno, per ragioni di equità, abbiamo iniziato dalle aree che negli ultimi anni erano state sfalciate alla fine del primo giro".

"Accanto al lavoro dell’ente pubblico – aggiunge Zanelli – confidiamo nella collaborazione della cittadinanza, che è fondamentale per due ragioni: il rispetto del verde pubblico da un lato e, dall’altro, la cura di spazi verdi privati e la pulizia delle erbacce dal fronte delle abitazioni. Auspichiamo anche una sempre maggiore sensibilità nell’utilizzo corretto dei contenitori per lo smaltimento dell’erba. Soltanto questo impegno congiunto può garantire il risultato che tutti vogliamo: la sempre maggiore vivibilità, il decoro e la valorizzazione della città e del territorio".