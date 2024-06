Cure palliative pediatriche, tappa nel Ravennate per sviluppare una "rete" per sostenere bambini e famiglie

Le cure palliative pediatriche (CPP) comprendono l’insieme di interventi clinici, assistenziali, psicologici e spirituali volti a migliorare la qualità di vita del bambino con una malattia inguaribile, ad alta complessità assistenziale e della sua famiglia in ogni fase della loro esistenza e non soltanto nella fase terminale del percorso. Il Giro delle CPP è una campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione promossa da Fondazione Maruzza che, attraverso una serie di eventi in diverse città d’Italia, ha come obiettivo quello di condividere una conoscenza e cultura delle cure palliative pediatriche.

Il tema della terza edizione del Giro è quello della Rete. I bisogni del bambino e della sua famiglia ai quali dare risposta sono tantissimi e nessuno di noi, singolarmente, può fornirle tutte. Per questo dobbiamo operare insieme, attori del mondo sanitario, sociale, educativo e comunità nel suo insieme, ciascuno a suo “nodo”, favorendo la creazione e lo sviluppo delle reti di cure palliative pediatriche.

Il Giro delle CPP fa tappa nella provincia di Ravenna il pomeriggio di sabato 8 giugno dalle ore 15.30 presso la fattoria La Rondine di Bagnacavallo, per accogliere i bambini e le loro famiglie in una festa a ingresso libero fatta di giochi, scoperte e divertimento. L’evento è organizzato dall’ambulatorio del Bambino clinicamente complesso della Pediatria Ospedaliera e di Comunità di Ravenna che, nella nostra provincia, sostiene le CPP con un approccio integrato tra Ospedale e Territorio.