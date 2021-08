Da Conegliano Veneto a Matera in bici passando per Ravenna: 1200 km nel nome dello sport

L’assessore allo Sport Roberto Fagnani martedì ha portato il saluto proprio e dell’Amministrazione comunale a un gruppo di ciclisti dell’associazione sportiva dilettantistica Pedale Meranese Gino Bartali di Mareno di Piave (Treviso), promotrice di un gemellaggio con l’associazione Re-Cycling Bernalda di Matera, nel nome della comune adesione ai valori dello sport e di un connubio tra due prestigiosi patrimoni Unesco: quello delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e quello dei Sassi di Matera.

Il gruppo di ciclisti è partito lunedì 16 agosto da Conegliano Veneto e conta di arrivare a Matera venerdì. La prima tappa di un percorso lungo 1.200 chilometri è stata appunto la Conegliano-Ravenna, e così l’assessore Fagnani ha voluto portare il suo saluto ai sei protagonisti del tour: Andrea Michelet, Michele Bazzo, Angelo Sampino, Elio Montinaro, Giuseppe e Matteo Macchia.

"Un gemellaggio sportivo nel nome dell’Unesco – ha dichiarato l'assessore – non poteva che passare da Ravenna, che vanta ben otto siti Patrimonio mondiale dell’umanità. Mi ha fatto inoltre particolarmente piacere incontrare il gruppo di Conegliano perché so che alla base di questa iniziativa non c’è solo la condivisione della denominazione Unesco ma anche un identico modo di vivere lo sport come portatore di valori di amicizia, solidarietà e integrazione, che unisce tantissime associazioni lungo tutto il nostro straordinario Paese”.